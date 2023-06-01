Моуринью намекнул на уход из «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с журналистами на тему своего будущего.

Коллектив Моуринью уступил в финале Лиги Европы «Севилье» (1:1 и 1:4 в серии пенальти) – первое поражение в еврокубковом финале за всю карьеру португальца.

«Я сказал владельцам «Ромы», что обязательно дам им знать, если начну переговоры с другим клубом. В декабре меня звали в сборную Португалии – и я об этом сообщил. Никто другой ко мне пока не обращался.

Я хочу остаться в «Роме», но мои игроки заслуживают большего, и я тоже заслуживаю большего. Я устал быть менеджером, главой отдела коммуникаций и лицом клуба. Я хочу остаться, но в подходящих для этого условиях, чтобы давать максимум», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника.