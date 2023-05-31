Спортивный директор «Ромы»: «Не могу гарантировать, что Моуринью останется»

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о будущем главного тренера команды Жозе Моуринью.

Перед началом финального матча Лиги Европы, в котором римляне встретятся с «Севильей», журналисты спросили у Пинту, насколько велики шансы на уход рулевого: «Работа не может оцениваться только по результатам этого финала. Иногда футбол преподносит, и никогда нельзя на 100% гарантировать, что что-то произойдёт или не произойдёт. Что касается моего желания, то я бы, конечно, хотел продолжить совместную работу», – цитирует Football Italia директора «Ромы».

Текстовая трансляция матча «Рома» – «Севилья» доступна на сайте LiveResult.