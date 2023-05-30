Моуринью ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью поделился информацией о своем будущем.

Португальский специалист заявил, что в настоящий момент не ведет никаких переговоров с другими футбольными клубами.

«Я рассказал правду своей команде, но это остается между мной и ними», – сказал тренер перед финалом Лиги Европы.

Моуринью подчеркнул, что информация о его планах не подлежит публичному обсуждению. Также португальский специалист ответил на вопрос о возвращении в мадридский «Реал».

Финал Лиги Европы состоится завтра, 31 мая, в 22:00 по московскому времени. Матч пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.