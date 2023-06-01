«Севилья» выиграла семь из семи финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА

«Севилья» продлила свою серию побед в финальных матчах второго по значимости еврокубка.

Испанский коллектив встречался в финале с «Ромой», чей наставник Жозе Моуринью до сегодняшнего дня не знал поражений в финалах евротурниров. Команды забили друг другу по одному голу в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказалась «Севилья» – 4:1. Таким образом, андалусийцы взяли верх в седьмом из семи финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА.

Примечательно, что все триумфы «Севильи» в турнире пришлись на последние 17 лет: ранее команда побеждала в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и в 2020 годах.