Монтелла будет болеть за «Рому» в финале Лиги Европы

Итальянская «Рома» снова вышла в финал европейского турнира, победив в прошлом году в Лиге конференций, она сейчас сыграет в Лиге Европы с «Севильей» - тертым бойцом данного турнира. Винченцо Монтелла, в прошлом успевший потренировать «Севилью», признался, что болеть все-таки будет за «Рому» - клуб, за который он долго выступал.

- Для меня «Севилья» тоже важна, но сердце принадлежит «Роме». Я провел там десять лет. Финалы всегда труднопредсказуемы. Не могу выделить фаворита, я думаю, что все решат отдельные эпизоды, - цитирует слова Монтеллы итальянское новостное агентство ITASportPress.