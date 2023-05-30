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Лига Европы

Монтелла будет болеть за «Рому» в финале Лиги Европы

30 Мая 2023 • 03:25 Комментировать
Севилья
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Рома
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31.05 22:00

Итальянская «Рома» снова вышла в финал европейского турнира, победив в прошлом году в Лиге конференций, она сейчас сыграет в Лиге Европы с «Севильей» - тертым бойцом данного турнира. Винченцо Монтелла, в прошлом успевший потренировать «Севилью», признался, что болеть все-таки будет за «Рому» - клуб, за который он долго выступал.

- Для меня «Севилья» тоже важна, но сердце принадлежит «Роме». Я провел там десять лет. Финалы всегда труднопредсказуемы. Не могу выделить фаворита, я думаю, что все решат отдельные эпизоды, - цитирует слова Монтеллы итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Винченцо Монтелла
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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