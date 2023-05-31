Писарев: «Севилье» по силам в седьмой раз взять Лигу Европы»

Российский тренер Николай Писарев уверен, что «Севилье» сегодня вечером будет по силам обыграть «Рому» и в седьмой раз в истории выиграть в Лиге Европы.

«Им по силам взять трофей и в седьмой раз, а ещё в составе команды многие выигрывали Лигу Европы уже не по разу», - рассказал Писарев в эфире «Матч ТВ», добавляя, что в грядущем матче будет поддерживать именно андалузцев.

Напомним, что до главного матча ЛЕ остаётся всё меньше времени. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Текстовую трансляцию первого в сезоне еврокубкового финала ищите на нашем портале LiveResult.ru.