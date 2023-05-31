Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Массимо Мараццина специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил предматчевые расклады перед финалом Лиги Европы. В нём, напомним, в среду вечером сразятся «Рома» и «Севилья».

«К сожалению, «Севилья» в этой игре является фаворитом. Эта команда не раз оказывалась в сложной ситуации и вытаскивала важные игры в Лиге Европы. Опыт «Севильи» впечатляет. Но и Жозе Моуринью настоящий мастер решающих матчей. Очень часто бывало, что его команды не были фаворитами до игры, а потом праздновали победу», - рассказал нам Мараццина.

Как добавил эксперт, если «Рома» сыграет на максимуме своих возможностей, команда может достичь успеха.

Отдельно Мараццина отметил роль в грядущей битве Пауло Дибалы.

«Он умеет сотворить что-то невероятное», - пояснил экс-футболист.

Следите за развязкой главного матча Лиги Европы из любой точки мира благодаря текстовой трансляции, которую для Вас как всегда проведёт коллектив портала LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское.