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Лига Европы

Экс-игрок «Ромы»: «К сожалению, в финале ЛЕ «Севилья» - фаворит» эксклюзив

31 Мая 2023 • 21:10 Комментировать
Севилья
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Рома
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Через 0 ч. 1 мин.

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Массимо Мараццина специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил предматчевые расклады перед финалом Лиги Европы. В нём, напомним, в среду вечером сразятся «Рома» и «Севилья».

«К сожалению, «Севилья» в этой игре является фаворитом. Эта команда не раз оказывалась в сложной ситуации и вытаскивала важные игры в Лиге Европы. Опыт «Севильи» впечатляет. Но и Жозе Моуринью настоящий мастер решающих матчей. Очень часто бывало, что его команды не были фаворитами до игры, а потом праздновали победу», - рассказал нам Мараццина.

Как добавил эксперт, если «Рома» сыграет на максимуме своих возможностей, команда может достичь успеха.

Отдельно Мараццина отметил роль в грядущей битве Пауло Дибалы.

«Он умеет сотворить что-то невероятное», - пояснил экс-футболист.

Следите за развязкой главного матча Лиги Европы из любой точки мира благодаря текстовой трансляции, которую для Вас как всегда проведёт коллектив портала LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, время московское.

 

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31.05.23 в 22:00
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