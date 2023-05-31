Тотти: «В этот раз «Роме» будет гораздо труднее, чем в прошлогоднем финале»

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался о шансах команды на победу в финале Лиги Европы против «Севильи».

Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. Незадолго до начала легендарный экс-полузащитник римлян побеседовал с журналистами.

«Это важное событие прежде всего для «Ромы», а не для Моуринью. Уйдёт ли он – покажет будущее.

Прошлогодняя победа над «Фейеноордом»? В этот раз будет сложнее, поскольку «Севилья» – очень сильная команда, привыкшая к такого рода матчам. Будем надеяться на лучшее», – поведал в интервью Sky Sport Тотти.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций, минимально обыграв в финале нидерландский «Фейеноорд».