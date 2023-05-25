Ракитич: «Жаль, что мне так и не довелось поработать с Моуринью»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что хотел бы поработать с нынешним наставником «Ромы» Жозе Моуринью.

31 мая «Севилья» и «Рома» встретятся в финале Лиги Европы, и за шесть дней до решающего поединка Ракитич высказался о рулевом римлян: «Я много раз играл против команд Моуринью, но, к сожалению, мне так и не довелось поработать с ним. Это было бы здорово. Мне всегда было интересно узнать побольше о его повседневной работе, но такой возможности никогда не было», – заявил в интервью Sky Sport хорватский хавбек.

Напомним, что в полуфинале «Севилья» одолела «Ювентус» (общий счёт противостояния – 3:2), а «Рома» прошла «Байер» (1:0).