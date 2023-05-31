Бове: «Севилья» крайне заслужила играть в финале Лиги Европы»

Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Севильей». Отметим, что последний матч Лиги Европы в текущем сезоне состоится сегодня, 31 мая.

«Севилья» выступала в Лиге чемпионов, поэтому крайне заслужила играть в финале Лиги Европы. Было бы красиво выиграть этот финал, как и любой другой», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне итальянский клуб дошёл до финала Лиги конференций, в котором одержал победу. В итальянской Серии А команда Жозе Моуриньо занимает шестое место и рискует не попасть в еврокубки в следующем сезоне.