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Итальянский журналист – о финале ЛЕ: «Я верю в везение Моуринью»

30 Мая 2023 • 22:33 Комментировать
Севилья
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Рома
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Через 23 ч. 1 мин.

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини порассуждал о завтрашнем, первом в этом сезоне еврокубковом финале. В рамках главного матча Лиги Европы в Будапеште сыграют «Рома» и «Севилья».

«Это будет матч с непредсказуемым исходом, но я верю в везение Моуринью и поставлю на 1:0 в пользу «Ромы», Моуринью знает, как привести свою команду к успеху», - рассказал итальянский эксперт порталу Sport24.

Мартини добавил, что из всех итальянских команд, что пробились в финалы еврокубков, наивысшие шансы победить именно у «Ромы» Моуринью.

Напомним, на стадии полуфинала «Рома» в двухматчевых противостояниях выбила из турнира «Байер» Хаби Алонсо, а «Севилья» оказалась сильнее туринского «Ювентуса».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью Массимилиано Мартини
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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