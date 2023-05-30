Итальянский журналист – о финале ЛЕ: «Я верю в везение Моуринью»

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини порассуждал о завтрашнем, первом в этом сезоне еврокубковом финале. В рамках главного матча Лиги Европы в Будапеште сыграют «Рома» и «Севилья».

«Это будет матч с непредсказуемым исходом, но я верю в везение Моуринью и поставлю на 1:0 в пользу «Ромы», Моуринью знает, как привести свою команду к успеху», - рассказал итальянский эксперт порталу Sport24.

Мартини добавил, что из всех итальянских команд, что пробились в финалы еврокубков, наивысшие шансы победить именно у «Ромы» Моуринью.

Напомним, на стадии полуфинала «Рома» в двухматчевых противостояниях выбила из турнира «Байер» Хаби Алонсо, а «Севилья» оказалась сильнее туринского «Ювентуса».