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Лига Европы

Третий подряд финал Лиги Европы не выявил победителя в основное время – впервые в истории турнира

01 Июня 2023 • 00:25 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
пенальти

«Рома» и «Севилья» перевели игру в дополнительное время.

Команды забили друг другу по одному голу в двух основных таймах: на 35-й минуте Пауло Дибала вывел римлян вперёд, а на 55-й минуте Джанлука Манчини, поразив собственные ворота, установил на табло равенство. По информации Opta, впервые в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА победитель не был выявлен в основное время в трёх финалах кряду – во всех трёх случаях на табло горел счёт 1:1 перед началом дополнительного времени. Годом ранее «Айнтрахт» одолел «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти, а в позапрошлом розыгрыше «Вильярреал» таким же образом взял верх над «Манчестер Юнайтед».

Текстовая трансляция матча «Севилья» – «Рома» представлена на сайте LiveResult.ru.

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СЕВИЛЬЯ РОМА
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1
1
2.80 3.10 2.80
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