​Два автогола были в истории финалов Лиги Европы - и оба сыграли на руку «Севилье»

В финале Лиги Европы, проходящем в Будапеште, «Рома» сражается с испанской «Севильей». Команда Жозе Моуринью смогла выйти вперед в первом тайме, забив за десять минут до его окончания, но еще через десять минут после возобновления игры Джанлука Манчини забил в свои ворота, и это был всего лишь второй автогол в финалах Лиги Европы.

Любопытно, что первый также был в игре против итальянского клуба - Ромелу Лукаку из «Интера» забил в свои ворота в финальном матче 2020 года. И он также сыграл, разумеется, на руку «Севилье».

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