Моуринью ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, высказался о возможном возвращении в мадридский «Реал».

«Я люблю Мадрид, у меня был очень приятный опыт в «Реале». А также я очень люблю местных журналистов», – пошутил Моуринью перед финалом Лиги Европы.

Португальский тренер уже ранее работал в Мадриде с 2010 по 2013 год, и за это время привел команду к нескольким важным трофеям, включая чемпионство в Ла Лиге в 2012 году.

На данный момент не сообщается о проведении каких-либо официальных переговоров или прочих договоренностей между португальским специалистом и мадридским «Реалом».