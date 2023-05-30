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Моуринью ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

30 Мая 2023 • 19:33 Комментировать
Севилья
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Рома
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31.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, высказался о возможном возвращении в мадридский «Реал».

«Я люблю Мадрид, у меня был очень приятный опыт в «Реале». А также я очень люблю местных журналистов», – пошутил Моуринью перед финалом Лиги Европы.

Португальский тренер уже ранее работал в Мадриде с 2010 по 2013 год, и за это время привел команду к нескольким важным трофеям, включая чемпионство в Ла Лиге в 2012 году.

На данный момент не сообщается о проведении каких-либо официальных переговоров или прочих договоренностей между португальским специалистом и мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью
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