Только пять клубов выигрывали еврокубки чаще «Севильи»

«Севилья» в очередной раз празднует победу в Лиге Европы.

В финальном матче была повержена итальянская «Рома» (1:1 и 4:1 в серии послематчевых пенальти). «Севилья» в седьмой раз в своей истории выиграла один из крупнейших еврокубковых турниров, причём во всех семи случаях команда добилась успеха в Лиге Европы или Кубке УЕФА. Как отмечает Opta, только пять клубов имеют на своём счету больше евротрофеев первой величины: мадридский «Реал» (16), «Барселона» (12), «Милан» и «Ливерпуль» (по 9), а также мюнхенская «Бавария» (8).

Напомним, что «Севилья» ни разу в своей истории не проигрывала в финале второго по значимости еврокубка.