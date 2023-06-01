Моуринью объяснил поражение «Ромы» от «Севильи»

В среду вечером «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы по итогам серии послематчевых пенальти. Главный тренер римлян Жозе Моуринью объяснил поражение своей команды.

«У «Севильи» есть состав, которого у нас нет, опыт, которого нам не хватает, и качество, которого мы не имеем», - сказал Моуринью, чьи слова приводит Diario Sevilla.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью может уйти из «Ромы» в летнее межсезонье. Слухи активно связывают португальского тренера с «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 «Роме» осталось провести один матч. В воскресенье, 4 июня, команда Жозе Моуринью будет принимать «Специю».