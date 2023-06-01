Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Моуринью объяснил поражение «Ромы» от «Севильи»

01 Июня 2023 • 20:08 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

В среду вечером «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы по итогам серии послематчевых пенальти. Главный тренер римлян Жозе Моуринью объяснил поражение своей команды.

«У «Севильи» есть состав, которого у нас нет, опыт, которого нам не хватает, и качество, которого мы не имеем», - сказал Моуринью, чьи слова приводит Diario Sevilla.

Стоит сказать, что Жозе Моуринью может уйти из «Ромы» в летнее межсезонье. Слухи активно связывают португальского тренера с «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 «Роме» осталось провести один матч. В воскресенье, 4 июня, команда Жозе Моуринью будет принимать «Специю».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
20:28 · Лига Европы
Дибала: «Мы оставили на поле все свои силы»
20:08 · Лига Европы
Моуринью объяснил поражение «Ромы» от «Севильи»
17:59 · Лига Европы
УЕФА назвал лучшего игрока недели  в Лиге Европы
17:15 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Победа «Севильи» в Лиге Европы показывает, как сейчас сильна Ла Лига»
16:51 · Лига Европы
Абрахам не смог войти в историю турниров УЕФА
16:31 · Лига Европы
Рамос поздравил «Севилью» с победой в финале Лиги Европы
15:32 · Испания. Ла Лига
Булыкин: «В Лиге Европы «Севилью» многие боятся»
15:12 · Лига Европы
Булыкин — о финале Лиги Европы: «Можно было решить исход матча в основное время»
14:34 · Лига Европы
Шипицин: «Рома» против «Севильи» могла решить всё до серии пенальти» эксклюзив
14:27 · Лига Европы
Гуренко — о финале Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой»: «Один из самых ужасных финалов»
14:07 · Лига Европы
Биджиев: «Моуринью выстроил игру от обороны, но «Севилья» выиграла Лигу Европы по праву» эксклюзив
12:48 · Лига Европы
Хабиб одним словом описал Моуринью 1
09:46 · Лига Европы
Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин - «хет-трик Манчини» 1
09:16 · Лига Европы
Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении» 1
08:39 · Лига Европы
Моуринью: «До понедельника я точно буду в «Роме»
Все новости
Рекомендуем