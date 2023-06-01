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Лига Европы

Моуринью повержен! «Севилья» по пенальти переиграла «Рому» в финале Лиги Европы и забрала трофей

01 Июня 2023 • 01:05 Комментировать (2)
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

«Рома» и «Севилья» сошлись в финале Лиги Европы. Решающий матч за трофей состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 31 мая.

Протокол игры  
Севилья

1:1

(4:1 пен.)

Рома
  35'Дибала Пауло (0:1)
(1:1) Манчини Джанлука55'  
Буну ЯссинНавас Хесус 95' (Монтьель Гонсало ( 95'  120') Баде ЛуакГудель Неманья 120' (Хордан Хоан ( 120'  120') Теллес Алекс 94' (Рекик Карим ( 94') Фернандо Режес 120' (Маркан Маркос ( 120') Ракитич Иван  65'Окампос Лукас  120'Торрес Оливер 46' (Ламела Эрик ( 46'  109') Хиль Бриан 46' (Сусо Хесус ( 46') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиФлорес АльбертоГомес Алехандро ПапуБуэно МануМир Рафа  36'
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  48'Смоллинг КрисИбаньес РожерЧелик Мехмет  74' 91' (Залевски Никола ( 91'  105') Спинаццола Леонардо 106' (Льоренте Диего ( 106') Кристанте Бриан  65'Матич Неманья  21' 120' (Бове Эдоардо ( 120') Пеллегрини Лоренцо  45' 106' (Эль-Шаарави Стефан ( 106') Дибала Пауло 68' (Вейналдум Джорджиньо ( 68') Абрахам Тэмми 75' (Белотти Андреа ( 75')
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп Рик  121'Вольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
31 мая. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

В финале Лиги Европы сошлись настоящие мастодонты. Жозе Моуринью за свою тренерскую карьеру не проиграл ни одного еврокубкового финала – а их у португальца было пять. «Рому» он ведёт уже ко второму евротрофею, год назад «волки» выиграли Лигу конференций. Про магию «Севильи» в Лиге Европы вообще не говорит только ленивый. Андалусийцы выигрывали трофей три и два раза подряд, итого накопив шесть титулов. Больше всех в истории.

Из значимых потерь только Маркос Акунья у «Севильи», заменил которого Алекс Теллес. В основном без сюрпризов и очень неплохо по именам: Дибала, Абрахам, Пеллегрини, Матич, Хиль, Окампос, Эн-Несири, Ракитич. Началось всё стандартно – неспешный темп, чуть чаще мяч ходил у «Севильи». Однако первым моментом стрельнула «Рома»: Дибала справа разобрался в окружении двух соперников, покатил на Спинаццолу, но тот из центра штрафной площади пробил точно в Буну.

Цельной игры зрители не видели. Постоянные стыки, остановки, паузы, градус борьбы был максимальным. В таком стиле чуть не пришёл гол «Ромы» - Абрахам головой полетел в борьбу, Гудель же поднял ногу и выбил мяч, слегка побрив Тэмми. Арбитры посмотрели эпизод, но пенальти не назначили. А через пять минут пришёл гол. Кристанте выгрыз мяч в центральном круге, Манчини одной передачей бросил в прорыв Дибалу, а Пауло чётко пробил в дальний угол – 0:1.

В этом сумбуре «Севилья» никак не могла себя найти, сверкнув только на 6-й добавленной минуте. Иван Ракитич набежал на дугу штрафной площади и шарахнул так, что зазвенела штанга, а мяч прошёл в сантиметрах от спины голкипера и вернулся в поле. Это было лишь предупреждением, через 10 минут после старта второго тайма «Севилья» кольнула по-настоящему. Ракитич из глубины отдал на правый фланг, оттуда Хесус Навас сильно прострелил вдоль ворот, а Манчини в борьбе с Эн-Несири коленом пробил по своим воротам – 1:1.

«Рома» ответила стандартом. Подача Пеллегрини, Абрахам в подкате протыкает мяч, но спасает Буну. Первый на добивании Ибаньес, бьёт он с линии вратарской, но непостижимым образом в створ не попадает. А через 10 минут Ибаньес ещё и пенальти привёз, ударив по ноге Окампоса. Правда, Лукас дорисовал фол картинным падением, что и заметил на повторе Энтони Тейлор, отменивший своё первоначальное решение.

В таком же нервном ключе финал и выкатился в овертайм. Овертаймы ещё больше затягивали в пучину. Частые замены рвали темп игры, сил уже не хватало, после столкновений игроки лежали на газоне подольше. «Севилья» больше владела мячом, но «Рому» владение ради владения вполне устраивало. Команды мысленно готовились к серии пенальти. Только во втором овертайме переиграли 12 минут, но мысли всё-таки стали материальны, победителя Лиги Европы решила «футбольная лотерея».

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Серию пенальти очень уверенно открыл Лукас Окампос. Кристанте и Ламела тоже не оставили вопросом по «чистоте» своей попытки, а вот Манчини сплоховал – Буну ногой отразил удар итальянца. Следом Иван Ракитич покатил точнёхонько в угол, а «Рома» опять смазала свой удар. Буну чуточку коснулся мяча после удара Ибаньеса и перевёл в штангу! Монтиель со второй попытки свой удар реализовал и принёс победу испанцам, 4:1 по пенальти! Невероятный седьмой трофей забирает «Севилья», а Жозе Моуринью впервые проигрывает финал еврокубка.

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Рома Севилья
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Комментарии (2)
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Promt Roman
01 Июня 2023 в 01:36
Я так и не понял, почему пенки у Ромы били те, кто их не бьёт. А так, в целом, матч понравился.
snk6565
01 Июня 2023 в 01:11
В который раз...подтверждение правила...тот, кому мы проиграли - берет кубок...слабое утешение, но хоть так...а Моура жаль...при всех, имеющих место, он мне симпатичен
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Окончен после пенальти
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2.85 3.00 2.95
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