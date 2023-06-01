Моуринью повержен! «Севилья» по пенальти переиграла «Рому» в финале Лиги Европы и забрала трофей

«Рома» и «Севилья» сошлись в финале Лиги Европы. Решающий матч за трофей состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» 31 мая.

В финале Лиги Европы сошлись настоящие мастодонты. Жозе Моуринью за свою тренерскую карьеру не проиграл ни одного еврокубкового финала – а их у португальца было пять. «Рому» он ведёт уже ко второму евротрофею, год назад «волки» выиграли Лигу конференций. Про магию «Севильи» в Лиге Европы вообще не говорит только ленивый. Андалусийцы выигрывали трофей три и два раза подряд, итого накопив шесть титулов. Больше всех в истории.

Из значимых потерь только Маркос Акунья у «Севильи», заменил которого Алекс Теллес. В основном без сюрпризов и очень неплохо по именам: Дибала, Абрахам, Пеллегрини, Матич, Хиль, Окампос, Эн-Несири, Ракитич. Началось всё стандартно – неспешный темп, чуть чаще мяч ходил у «Севильи». Однако первым моментом стрельнула «Рома»: Дибала справа разобрался в окружении двух соперников, покатил на Спинаццолу, но тот из центра штрафной площади пробил точно в Буну.

Цельной игры зрители не видели. Постоянные стыки, остановки, паузы, градус борьбы был максимальным. В таком стиле чуть не пришёл гол «Ромы» - Абрахам головой полетел в борьбу, Гудель же поднял ногу и выбил мяч, слегка побрив Тэмми. Арбитры посмотрели эпизод, но пенальти не назначили. А через пять минут пришёл гол. Кристанте выгрыз мяч в центральном круге, Манчини одной передачей бросил в прорыв Дибалу, а Пауло чётко пробил в дальний угол – 0:1.

В этом сумбуре «Севилья» никак не могла себя найти, сверкнув только на 6-й добавленной минуте. Иван Ракитич набежал на дугу штрафной площади и шарахнул так, что зазвенела штанга, а мяч прошёл в сантиметрах от спины голкипера и вернулся в поле. Это было лишь предупреждением, через 10 минут после старта второго тайма «Севилья» кольнула по-настоящему. Ракитич из глубины отдал на правый фланг, оттуда Хесус Навас сильно прострелил вдоль ворот, а Манчини в борьбе с Эн-Несири коленом пробил по своим воротам – 1:1.

«Рома» ответила стандартом. Подача Пеллегрини, Абрахам в подкате протыкает мяч, но спасает Буну. Первый на добивании Ибаньес, бьёт он с линии вратарской, но непостижимым образом в створ не попадает. А через 10 минут Ибаньес ещё и пенальти привёз, ударив по ноге Окампоса. Правда, Лукас дорисовал фол картинным падением, что и заметил на повторе Энтони Тейлор, отменивший своё первоначальное решение.

В таком же нервном ключе финал и выкатился в овертайм. Овертаймы ещё больше затягивали в пучину. Частые замены рвали темп игры, сил уже не хватало, после столкновений игроки лежали на газоне подольше. «Севилья» больше владела мячом, но «Рому» владение ради владения вполне устраивало. Команды мысленно готовились к серии пенальти. Только во втором овертайме переиграли 12 минут, но мысли всё-таки стали материальны, победителя Лиги Европы решила «футбольная лотерея».

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Серию пенальти очень уверенно открыл Лукас Окампос. Кристанте и Ламела тоже не оставили вопросом по «чистоте» своей попытки, а вот Манчини сплоховал – Буну ногой отразил удар итальянца. Следом Иван Ракитич покатил точнёхонько в угол, а «Рома» опять смазала свой удар. Буну чуточку коснулся мяча после удара Ибаньеса и перевёл в штангу! Монтиель со второй попытки свой удар реализовал и принёс победу испанцам, 4:1 по пенальти! Невероятный седьмой трофей забирает «Севилья», а Жозе Моуринью впервые проигрывает финал еврокубка.