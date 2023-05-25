Моуринью сомневается, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сомневается в том, что нападающий Пауло Дибала сыграет в финале Лиги Европы.

Как известно, в последнее время Дибала не играет за «Рому» по причине проблем со здоровьем.

«Я думаю, что он не сможет сыграть. Но я надеюсь, что он сможет оказаться в запасе. Думаю, для Пауло это будет последняя игра в сезоне, хотя дальше у нас ещё будет игра со «Специей». Если Пауло сможет оказаться в запасе и отыграть 15-20 минут, я уже буду счастлив», - слова Моуринью приводит One Football.

В финале Лиги Европы «Рома» 31 мая сыграет против «Севильи».