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Лига Европы

Моуринью сомневается, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

25 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Севилья
...
Рома
31.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сомневается в том, что нападающий Пауло Дибала сыграет в финале Лиги Европы.

Как известно, в последнее время Дибала не играет за «Рому» по причине проблем со здоровьем.

«Я думаю, что он не сможет сыграть. Но я надеюсь, что он сможет оказаться в запасе. Думаю, для Пауло это будет последняя игра в сезоне, хотя дальше у нас ещё будет игра со «Специей». Если Пауло сможет оказаться в запасе и отыграть 15-20 минут, я уже буду счастлив», - слова Моуринью приводит One Football.

В финале Лиги Европы «Рома» 31 мая сыграет против «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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