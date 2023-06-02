УЕФА завёл дело в отношении Моуринью

УЕФА начал дисциплинарное расследование по целому ряду инцидентов, которые имели место быть на финальном матче Лиги Европы. Так, например, оба клуба обвиняются в ненадлежащем поведении команд, нарушениях порядка болельщиками и так далее.

Отдельно стоит отметить тот факт, что УЕФА завёл дело в отношении Жозе Моуринью. Португальский тренер «Ромы» обвиняется в оскорблении официального лица матча. Как известно, Моуринью эмоционально выражал недовольство судейством.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти после ничьей с результатом 1:1.