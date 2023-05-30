Мендилибар: «Рома» чувствует себя комфортно, когда защищается»

Рулевой «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями перед финалом Лиги Европы. В нём, напомним, андалузцы сыграют в Будапеште против «Ромы» Жозе Моуринью, игра состоится в среду, 31 мая.

«Наш клуб в этом соревновании лучший, это доказывают наши титулы. Соперник будет непростым, но я убежден – мы сможем выиграть. Мы должны сыграть без ошибок, они будут стоить нам дорого, к тому же, «Рома» - сильный в обороне оппонент, когда они защищаются, то чувствуют себя комфортно», - цитирует специалиста Marca.

«Севилья» Мендилибара провела два ярких матча против туринского «Ювентуса» в рамках полуфинальных встреч и одержала победу по их сумме – 3:2.

Что касается «Ромы», то подопечные Моуринью выстояли против «Байера» в ответной встрече в гостях (0:0) и прошли дальше благодаря минимальной победе дома на «Стадио Олимпико».