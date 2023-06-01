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В последний раз испанская команда проигрывала финал еврокубка неиспанской в 2001 году

01 Июня 2023 • 03:30 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

«Севилья» вновь победила в Лиге Европы, команда обыграла в затянувшемся финале итальянскую «Рому», лучше исполнив серию пенальти. И теперь другая серия достигла восемнадцати матчей - столько длится беспроигрышная для испанских клубов серия финалов еврокубков, при встречах с оппонентами из других стран (имеется ввиду, что исключаются такие случаи, когда «Атлетико» проигрывал мадридскому «Реалу»).

Серия началась с победы «Реала» над «Байером» в финале Лиги чемпионов в 2002 году. Последней испанской командой, проигравшей финал европейского кубка оппоненту, был «Алавес» в финале Кубка УЕФА в 2001 году - 4:5 «Ливерпулю».

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Окончен после пенальти
Севилья Севилья
Рома Рома
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2.85 3.00 2.95
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