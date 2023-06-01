УЕФА назвал лучшего игрока недели  в Лиге Европы

В среду в Будапеште состоялся финальный матч Лиги Европы сезона 2022/2023. В нём «Севилья» одержала победу над «Ромой» по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.

На официальном сайте УЕФА сообщается о том, что звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, то есть звание лучшего игрока финала, присуждено голкиперу «Севильи» Яссину Буну.

Отметим, что конкурентами Буну были Иван Ракитич, Крис Смоллинг и Пауло Дибала.

«Севилья» выиграла второй по рангу клубный турнир континента седьмой раз в истории. Андалузцы получили не только трофей, но и билет в Лигу чемпионов на следующий сезон.