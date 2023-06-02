На этой неделе состоялся финальный поединок Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречались «Рома» и «Севилья». Встреча завершилась победой испанского клуба в серии послематчевых пенальти.

После завершения встречи болельщики римского клуба напали на главного арбитра Энтони Тейлора. В аэропорту в сторону британского рефери фанаты бросали стаканами и стульями.

По ходу финала Тейлор несколько раз не поставил пенальти в ворота «Севильи» в спорных эпизодах.

Напомним, что игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти игроки «Севильи» оказались точнее – 4:1.