Тотти – о финале: «У «Севильи» больше опыта, но у «Ромы» есть Моуринью»

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался о предстоящем финале Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей», который состоится 31 мая.

«Два подряд еврокубковых финала – невероятное достижение, такого ещё никогда не было с «Ромой». Трудно предсказать победителя, ведь обе команды достойны трофея. У «Севильи» больше опыта в финалах, но у нас есть Жозе Моуринью, которого можно считать экспертом по таким играм. С таким тренером побеждать всегда легче», – цитирует журналист Альфредо Педулла знаменитого экс-игрока римлян.

В полуфинальной стадии «Севилья» одолела «Ювентус», а «Рома» оставила за бортом «Байер».