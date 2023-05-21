Кассано – о Моуринью: «Как говорил Наполеон, лучше быть удачливым командиром, чем сильным»

В ответном полуфинале Лиги Европы против «Байера» «Рома» лишь оборонялась. Отстояв нулевую ничью в Леверкузене, команда Жозе Моуринью пробилась в финал. Комментарий по поводу выступления римлян дал экс-игрок клуба Антонио Кассано.

«Как говорил Наполеон, лучше быть удачливым командиром, чем сильным. Моуринью очень повезло. Он сыграл отстойно, но он скажет, что в прошлом году выиграл Лигу конференций, а теперь дошёл до финала Лиги Европы. «Рома» молодцы, но они играли дерьмово», - сказал Кассано TalkSport.

В финале Лиги Европы «Рома» будет играть против «Севильи». Матч пройдёт в среду, 31 мая.