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Лига Европы

Абрахам может стать первым в истории футболистом, выигравшим все 4 турнира УЕФА

19 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Севилья
...
Рома
31.05 22:00

В четверг вечером «Рома» пробилась в финал Лиги Европы, отстояв ничью в гостях у «Байера» (0:0). В решающей битве за трофей команда Жозе Моуринью будет играть против «Севильи».

В социальных сетях фанаты обсуждают возможное попадание Тэмми Абрахама в историю. Нападающий «Ромы» может стать первым футболистом, выигравшим все четыре турнира УЕФА. Ранее Абрахам выигрывал Лигу чемпионов и Юношескую лигу с «Челси», а также Лигу конференций с «Ромой».

Финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» пройдёт в последний вечер весны – 31 мая. Игра состоится в Будапеште.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Тэмми Абрахам
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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