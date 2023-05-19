Абрахам может стать первым в истории футболистом, выигравшим все 4 турнира УЕФА

В четверг вечером «Рома» пробилась в финал Лиги Европы, отстояв ничью в гостях у «Байера» (0:0). В решающей битве за трофей команда Жозе Моуринью будет играть против «Севильи».

В социальных сетях фанаты обсуждают возможное попадание Тэмми Абрахама в историю. Нападающий «Ромы» может стать первым футболистом, выигравшим все четыре турнира УЕФА. Ранее Абрахам выигрывал Лигу чемпионов и Юношескую лигу с «Челси», а также Лигу конференций с «Ромой».

Финал Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей» пройдёт в последний вечер весны – 31 мая. Игра состоится в Будапеште.