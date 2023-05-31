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Хесус Навас – второй самый возрастной полевой игрок в истории финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА

31 Мая 2023 • 21:18 Комментировать
Севилья
...
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
Через 0 ч. 3 мин.

Правый защитник «Севильи» Хесус Навас остановился в шаге от рекорда.

Испанский ветеран попал в стартовый состав «Севильи» на финал Лиги Европы против «Ромы», который начнётся в 22:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, Навас – второй самый возрастной игрок, выходящий в финале Лиги Европы (или Кубка УЕФА, как ранее назывался турнир) с первых минут. Рекордсменом остаётся Дэвид Уэйр из «Рейнджерс», в 2008 году сыгравший против «Зенита» в возрасте 38 лет и 4 дней. Навасу на данный момент 37 лет и 191 день.

Следить за ходом встречи «Севилья» – «Рома» можно на портале LiveResult.ru, где будет представлена текстовая онлайн-трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Навас Дэвид Уэйр
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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