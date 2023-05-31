Хесус Навас – второй самый возрастной полевой игрок в истории финалов Лиги Европы и Кубка УЕФА

Правый защитник «Севильи» Хесус Навас остановился в шаге от рекорда.

Испанский ветеран попал в стартовый состав «Севильи» на финал Лиги Европы против «Ромы», который начнётся в 22:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, Навас – второй самый возрастной игрок, выходящий в финале Лиги Европы (или Кубка УЕФА, как ранее назывался турнир) с первых минут. Рекордсменом остаётся Дэвид Уэйр из «Рейнджерс», в 2008 году сыгравший против «Зенита» в возрасте 38 лет и 4 дней. Навасу на данный момент 37 лет и 191 день.

Следить за ходом встречи «Севилья» – «Рома» можно на портале LiveResult.ru, где будет представлена текстовая онлайн-трансляция.