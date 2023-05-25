Моуринью: «Мы приложили огромные усилия, чтобы оказаться в финале Лиги Европы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями незадолго до финального матча Лиги Европы против «Севильи».

Встреча состоится 31 мая в Будапеште. В случае победы Моуринью завоюет с «Ромой» еврокубок во втором сезоне кряду – в прошлом году была выиграна Лиги конференций.

«Это особое достижение. Надеюсь, все наши болельщики, где бы они ни находились, получат удовольствие от финала. Они должны быть с нами, поддерживать нас.

Путь к финалу был очень трудным, у нас было много проблем, включая травмы, но игроки справились. Это стоило нам огромных усилий. Сейчас мы должны наслаждаться моментом, но сразу после стартового свистка сосредоточимся на футболе», – цитирует Football Italia Моуринью.