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Лига Европы

Моуринью: «Мы приложили огромные усилия, чтобы оказаться в финале Лиги Европы»

25 Мая 2023 • 22:52 Комментировать
Севилья
...
Рома
31.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями незадолго до финального матча Лиги Европы против «Севильи».

Встреча состоится 31 мая в Будапеште. В случае победы Моуринью завоюет с «Ромой» еврокубок во втором сезоне кряду – в прошлом году была выиграна Лиги конференций.

«Это особое достижение. Надеюсь, все наши болельщики, где бы они ни находились, получат удовольствие от финала. Они должны быть с нами, поддерживать нас.

Путь к финалу был очень трудным, у нас было много проблем, включая травмы, но игроки справились. Это стоило нам огромных усилий. Сейчас мы должны наслаждаться моментом, но сразу после стартового свистка сосредоточимся на футболе», – цитирует Football Italia Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью
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