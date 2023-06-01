Моуринью – о поражении в финале: «Мне казалось, что судья из Испании»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Севильи» в финале Лиги Европы.

Римляне уступили в серии послематчевых пенальти со счётом 1:4. В основное и дополнительное время команды забили по одному разу.

«Я говорил, что мы либо вернёмся с трофеем, либо умрём – что ж, мы мертвы. Мы считаем это поражение несправедливым из-за множества спорных инцидентов.

Мы гордимся. Я выиграл пять еврокубковых финалов, сегодня я проиграл, но в этот раз я возвращаюсь домой более гордым, чем когда-либо.

Это была напряжённая игра, но судья казался мне испанцем – он постоянно раздавал нам жёлтые, но не удалил Ламелу, который заслужил второе предупреждение», – высказался в интервью Sky Sport Моуринью.