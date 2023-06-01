Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Севильи» над «Ромой» (1:1, 4:1 — пен) в финале Лиги Европы.

«Этот турнир уже стал Кубком «Севильи». Вот такой феномен мы видим. «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Отметим, что эта победа стала для «Севильи» уже седьмой в Лиге Европы. По этому показателю испанский клуб является рекордсменом турнира.

«Рома», в свою очередь, не смогла выиграть второй еврокубковый турнир подряд. Напомним, что в прошлом году римляне стали первыми в истории триумфаторами Лиги конференций.