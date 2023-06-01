Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении»

01 Июня 2023 • 09:16 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о победе «Севильи» над «Ромой» (1:1, 4:1 — пен) в финале Лиги Европы.

«Этот турнир уже стал Кубком «Севильи». Вот такой феномен мы видим. «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Отметим, что эта победа стала для «Севильи» уже седьмой в Лиге Европы. По этому показателю испанский клуб является рекордсменом турнира.

«Рома», в свою очередь, не смогла выиграть второй еврокубковый турнир подряд. Напомним, что в прошлом году римляне стали первыми в истории триумфаторами Лиги конференций.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Андрей Аршавин Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
09:46 · Лига Европы
Уткин: «После этого финала ЛЕ можно ввести новый термин - «хет-трик Манчини»
09:16 · Лига Европы
Аршавин: «Рома» не такой великий клуб, не вижу трагедии в поражении»
08:39 · Лига Европы
Моуринью: «До понедельника я точно буду в «Роме»
08:23 · Лига Европы
Камоцци объяснил, благодаря чему «Севилья» победила «Рому»
08:16 · Лига Европы
Макманаман - о победе «Севильи» в Лиге Европы: «Как обычно»
07:51 · Лига Европы
Моуринью выбросил медаль финалиста Лиги Европы
07:44 · Лига Европы
Смоллинг: «Моуринью гордился нами после финала»
07:32 · Лига Европы
Моуринью оскорбил судью после поражения в финале Лиги Европы
07:27 · Лига Европы
Тренер «Севильи»: «Был уверен в игроках, которые били пенальти»
07:21 · Лига Европы
Моуринью: «С Дибалой результаты «Ромы» были бы другими»
07:15 · Лига Европы
Кристанте: «Рома» разочарована результатом финала»
06:12 · Лига Европы
Леонардо: «Италия всегда отлично адаптировалась»
05:05 · Лига Европы
В матче между «Ромой» и «Севильей» был установлен абсолютный антирекорд еврокубков
03:30 · Лига Европы
В последний раз испанская команда проигрывала финал еврокубка неиспанской в 2001 году
03:01 · Лига Европы
Мендилибар – о победе в Лиге Европы: «Мне трудно в это поверить»
Все новости
Рекомендуем