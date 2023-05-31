Моуринью может стать самым титулованным тренером в истории еврокубков

В Будапеште проходит финал Лиги Европы, итальянская «Рома» сражается с испанской «Севильей», и в случае успеха португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью может стать самым титулованным тренером в истории больших европейских турниров.

Сейчас у него пять побед в таковых - наравне с итальянским наставником Джованни Траппатони. В случае триумфа Моуринью станет единоличным лидером европейского футбола по этому параметру.

Следить за событиями финальной игры Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.