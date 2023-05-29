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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Я не планирую заканчивать с футболом, я не настолько стар»

29 Мая 2023 • 23:44 Комментировать
Севилья
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Рома
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31.05 22:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем.

Будущее португальского специалиста остаётся неопределённым: его контракт с «Ромой» рассчитан до следующего года, однако в прессе регулярно появляются слухи о возможном назначении «особенного» в различные топ-клубы и сборные. Сам 60-летний специалист пока не вносит ясность в этот вопрос, но уверяет, что не намерен заканчивать с футболом: «Сейчас я сосредоточен не та том, какие трофеи я могу выиграть, а на том, чтобы дарить людям счастье. Рим – футбольный город, и я, работая здесь, чувствую себя частью чего-то великого. Да, я много лет в футболе и у меня седые волосы, но не ждите моего ухода в ближайшие годы – я полон сил», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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