Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем.

Будущее португальского специалиста остаётся неопределённым: его контракт с «Ромой» рассчитан до следующего года, однако в прессе регулярно появляются слухи о возможном назначении «особенного» в различные топ-клубы и сборные. Сам 60-летний специалист пока не вносит ясность в этот вопрос, но уверяет, что не намерен заканчивать с футболом: «Сейчас я сосредоточен не та том, какие трофеи я могу выиграть, а на том, чтобы дарить людям счастье. Рим – футбольный город, и я, работая здесь, чувствую себя частью чего-то великого. Да, я много лет в футболе и у меня седые волосы, но не ждите моего ухода в ближайшие годы – я полон сил», – цитирует журналист Альфредо Педулла рулевого «Ромы».