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Лига Европы

Ракитич: «Моуринью входит в тройку лучших тренеров в мире»

22 Мая 2023 • 16:55 Комментировать
Севилья
...
Рома
31.05 22:00

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы против «Ромы».

«С «Ромой» будет ещё тяжелее [чем с «Ювентусом»]. В первую очередь потому, что «Рому» тренирует один из лучших тренеров в мире. Скажем, он находится в тройке лучших тренеров. За свою карьеру он выиграл все еврокубки, и не только. Моуринью – действительно особенный стратег, уникальный во всех смыслах», - сказал Ракитич Tuttosport.

Финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдёт в последний вечер весны в Будапеште. «Севилья» постарается выиграть второй по рангу клубный турнир континента седьмой раз в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью Иван Ракитич
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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