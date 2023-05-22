Ракитич: «Моуринью входит в тройку лучших тренеров в мире»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы против «Ромы».

«С «Ромой» будет ещё тяжелее [чем с «Ювентусом»]. В первую очередь потому, что «Рому» тренирует один из лучших тренеров в мире. Скажем, он находится в тройке лучших тренеров. За свою карьеру он выиграл все еврокубки, и не только. Моуринью – действительно особенный стратег, уникальный во всех смыслах», - сказал Ракитич Tuttosport.

Финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдёт в последний вечер весны в Будапеште. «Севилья» постарается выиграть второй по рангу клубный турнир континента седьмой раз в истории.