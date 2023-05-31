Андронов сделал прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» - «Рома»

Футбольный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящем финале Лиги Европы, в котором сойдутся «Севилья» и «Рома».

«Мои симпатии на стороне «Севильи». Предположу, что ставить надо то, что кубок по итогу достанется испанскому клубу. Не исключаю, что дожать удастся только в дополнительное время», - передает слова Андронова издание «РБ Спорт».

Финал Лиги Европы «Севилья» - «Рома» состоится сегодня, 31 мая. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.