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Булыкин дал прогноз на счёт финального матча Лиги Европы

31 Мая 2023 • 12:48 Комментировать
Севилья
...
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
Через 7 ч. 57 мин.

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями о финале Лиги Европы. В среду вечером трофей разыграют испанская «Севилья» и итальянская «Рома».

«Не думаю, что Моуринью будет ставить «автобус», как он любит говорить в своих интервью. Он у нас особенный тренер. Но «Севилья» имеет небольшое преимущество - как психологическое, так и в опыте - так как не первый раз в финале. И эта команда не проигрывала в финале. Будет много голов! Думаю, счёт минимум 2:1», - сказал Булыкин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что победитель финала Лиги Европы получит билет в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Для «Севильи» и «Ромы» это очень важно, ведь они не смогли обеспечить финиш в топ-4 своих чемпионатов.

Матч «Севилья» - «Рома» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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31.05.23 в 22:00
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