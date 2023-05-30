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Лига Европы

Бергоми: «Моуринью желает победы «Интеру»

30 Мая 2023 • 22:58 Комментировать (1)
Севилья
...
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
Через 21 ч. 33 мин.

Уже завтра, 31 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Рома» и «Севилья». Команды уже находятся в венгерском Будапеште, тренируются, готовясь к сражению - и там же находится легенда «Интера» Джузеппе Бергоми, который не упустил возможности встретиться с наставником «Ромы» Жозе Моуринью - в прошлом португалец, как известно, работал с «Интером».

По словам Бергоми, Моуринью больше думает о победе «Интера», чем о матче «Ромы».

- Встретились, и он говорил только о Стамбуле, и я ему сказал - «давай сперва сделаем дело в Будапеште, а потом о Стамбуле», - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет десятого июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью Джузеппе Бергоми
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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Комментарии (1)
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InterSan
30 Мая 2023 в 23:07
Ай, Маур, молодец. Заговорить может и умеет. С одной стороны - ему Рома, как собаке пятая нога. С другой - хоть на публике появился. С самом Бергоми пообщался.
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31.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Рома Рома
2.80 3.10 2.80
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