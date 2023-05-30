Бергоми: «Моуринью желает победы «Интеру»

Уже завтра, 31 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Рома» и «Севилья». Команды уже находятся в венгерском Будапеште, тренируются, готовясь к сражению - и там же находится легенда «Интера» Джузеппе Бергоми, который не упустил возможности встретиться с наставником «Ромы» Жозе Моуринью - в прошлом португалец, как известно, работал с «Интером».

По словам Бергоми, Моуринью больше думает о победе «Интера», чем о матче «Ромы».

- Встретились, и он говорил только о Стамбуле, и я ему сказал - «давай сперва сделаем дело в Будапеште, а потом о Стамбуле», - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет десятого июня.