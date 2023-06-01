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Итальянские клубы ещё не выигрывали Лигу Европы в 21-м веке - а в последний раз это было в Москве

01 Июня 2023 • 00:08 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
1 2.85 X 3.00 2 2.95
пенальти

Удивительно, но итальянские клубы еще не выигрывали в 21-м веке Лигу Европы, или Кубок УЕФА, как турнир назывался до своего ребрендинга и реструктуризации. В последний раз это имело место в 1999 году, причем тогда финал состоялся в российской столице Москве.

«Парма» обыграла «Марсель» со счетом 3:0, завоевав свой второй в истории клуба европейский трофей. В 2020 году миланский «Интер» вышел в финал турнира, но там проиграл - конечно же, «Севилье». 

Следить за событиями финальной игры Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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СЕВИЛЬЯ РОМА
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