Моуринью закрыл тренировки «Ромы» перед финалом Лиги Европы

«Рома» готовится к финалу Лиги Европы против «Севильи». Для обеих команд этот матч станет не только возможностью завоевать трофей, но и возможностью получить билет в Лигу чемпионов, ведь ни римляне, ни андалузцы в топ-4 своих лиг не попали.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги Европы использует весьма необычный метод. Команда готовится в закрытом режиме - к тренировкам допускается только технический и медицинский персонал. Остальные сотрудники клуба не имеют доступа, пишет Corriere dello Sport.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдёт в среду, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.