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Лига Европы

Моуринью закрыл тренировки «Ромы» перед финалом Лиги Европы

29 Мая 2023 • 15:47 Комментировать
Севилья
...
Рома
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31.05 22:00

«Рома» готовится к финалу Лиги Европы против «Севильи». Для обеих команд этот матч станет не только возможностью завоевать трофей, но и возможностью получить билет в Лигу чемпионов, ведь ни римляне, ни андалузцы в топ-4 своих лиг не попали.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги Европы использует весьма необычный метод. Команда готовится в закрытом режиме - к тренировкам допускается только технический и медицинский персонал. Остальные сотрудники клуба не имеют доступа, пишет Corriere dello Sport.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» пройдёт в среду, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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