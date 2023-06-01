Тебас: «Победа «Севильи» в Лиге Европы показывает, как сейчас сильна Ла Лига»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал победу испанской «Севильи» над «Ромой» (1:1, 4:1 — по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Победа «Севильи» показывает, как сейчас сильна Ла Лига. «Севилья» сейчас не в самой лучшей форме, но даже в таком состоянии команда выиграла второй по значимости европейский турнир. В нашем чемпионате действительно очень высокая конкуренция», — приводит слова Тебаса Marca.

После 37 туров «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 49 набранных очков. В заключительном туре севильцы в гостях встретятся с «Реалом Сосьедад». Игра пройдет 4 июня и начнется в 19:30 по мск.