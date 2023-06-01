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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Победа «Севильи» в Лиге Европы показывает, как сейчас сильна Ла Лига»

01 Июня 2023 • 17:15 Комментировать
Севилья
1:1
Рома
окончен после пенальти

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал победу испанской «Севильи» над «Ромой» (1:1, 4:1 — по пенальти) в финале Лиги Европы.

«Победа «Севильи» показывает, как сейчас сильна Ла Лига. «Севилья» сейчас не в самой лучшей форме, но даже в таком состоянии команда выиграла второй по значимости европейский турнир. В нашем чемпионате действительно очень высокая конкуренция», — приводит слова Тебаса Marca.

После 37 туров «Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 49 набранных очков. В заключительном туре севильцы в гостях встретятся с «Реалом Сосьедад». Игра пройдет 4 июня и начнется в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хавьер Тебас
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