«Севилья» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Венгрии проходит финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Севилья - Рома
Доступ после регистрации
Протокол игры
Буну Яссин•Навас Хесус•Баде Луак•Гудель Неманья•Теллес Алекс•Фернандо Режес•Ракитич Иван•Окампос Лукас•Торрес Оливер•Хиль Бриан•Эн-Несири Юссеф
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Мехмет•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло•Абрахам Тэмми
31 мая. Стадион "Ференц Пушкаш".
Бан пользователя