Команда Моуринью впервые за 20 лет пропустила в финале еврокубков – серию прервал автогол

Многолетняя «сухая» серия Жозе Моуринью в еврофиналах подошла к концу.

«Рома», возглавляемая «особенным», вышла вперёд на 35-й минуте сегодняшнего финала Лиги Европы против «Севильи», однако на 55-й минуте счёт сравнялся – гол в свои ворота забил футболист «Ромы» Джанлука Манчини. Как отмечает Squawka, для команд Моуринью это первый пропущенный гол в финале еврокубков с 2003 года: тогда в ворота «Порту» Моуринью забивал нападающий «Селтика» Хенрик Ларссон, что, впрочем, не помешало португальцам одержать победу в Кубке УЕФА. С тех пор Моуринью провёл ещё четыре еврофинала, в каждом из которых его команды побеждали всухую.

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