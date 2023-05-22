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Лига Европы

Финал Лиги Европы рассудят англичане

22 Мая 2023 • 18:33 Комментировать
Севилья
...
Рома
31.05 22:00

На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на финал Лиги Европы. В поле будет работать бригада Энтони Тэйлора. У мониторов ему будут помогать Стюарт Эттуэлл (ВАР) и Кристофер Кавана (АВАР). Все судьи представляют Англию.

Финальный матч Лиги Европы пройдёт в среду, 31 мая. За второй по рангу клубный трофей континента будут сражаться «Рома» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», была назначена бригада Шимона Марциняка из Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Энтони Тэйлор
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СЕВИЛЬЯ РОМА
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