Финал Лиги Европы рассудят англичане

На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на финал Лиги Европы. В поле будет работать бригада Энтони Тэйлора. У мониторов ему будут помогать Стюарт Эттуэлл (ВАР) и Кристофер Кавана (АВАР). Все судьи представляют Англию.

Финальный матч Лиги Европы пройдёт в среду, 31 мая. За второй по рангу клубный трофей континента будут сражаться «Рома» и «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Интер», была назначена бригада Шимона Марциняка из Польши.