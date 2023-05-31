Пеллегрини: «Моуринью и финалы еврокубков – это отдельная история»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Севильей». Отметим, что последний матч Лиги Европы в текущем сезоне состоится сегодня, 31 мая.

«Моуринью и финалы еврокубков – это отдельная история. Мы знаем, что он уникален. Прошлое победы не дадут вам побед в будущем», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В прошлом сезоне итальянский клуб под руководство итальянского специалиста дошёл до финала Лиги конференций, в котором одержал победу. Так, португалец стал первым в истории тренером, победившим в трёх еврокубках.