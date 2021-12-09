Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.

- Есть ли тревога перед игрой «Спартака» с «Легией»?

- «Спартак» такая команда, от которой неизвестно чего ждать. Потенциально «Спартак» готов к тому, чтобы выигрывать в любой ситуации, но вопрос – насколько там психологическое состояние хорошее. Сейчас наметился свет в конце тоннеля, потому что появилась игра. Футболисты стали отдаваться, играть изо всех сил. Поэтому для меня фактор психологии определяющий. Управлять им у Витории не очень получалось, но сами ребята в конце сезона объединились. Появилась внутренняя химия. Думаю, что шансы у «красно-белых» есть.

- Тем более что на выезде в еврокубках «Спартак» играет удачно?

- Про это я и говорю. Если «Спартак» играет на своем потенциале, а он у команды достаточно богатый, то все получается. Есть скоростные ребята, то есть, скорость ведения игры, есть быстрые люди, которые определяют игру команды в атаке. Там знаете, в чем проблема? В обороне. Я даже не про защитников говорю. Не про Рассказова. Это частный момент, который иногда случается. Но сейчас «Спартак» готов сыграть на своем уровне, и его достаточно, чтобы выигрывать у команды уровня «Легии».

- У «Спартака» не будет нападающих, кроме Мелкадзе, который недавно вернулся в строй после травмы. Это не настораживает, ведь надо забивать?

- Думаю, Мелкадзе выйдет. Больше некому. Парень застоялся. Помню, когда Мелкадзе пришел в «Тамбов», как он там раскрылся. Он хотел доказать и себе, и всем, кто на него смотрит, что он умеет играть. Сейчас для него тоже хороший момент.

- Может поставить вперед Промеса?

- Не знаю. Даже не задумываюсь об этом.

- А отсутствие Ларссона, команда заметит, или сейчас он заменимый игрок?

- Прошлогодний Джордан и нынешний – это две большие разницы. Да, постепенно он снова обретает себя, и мне трудно сказать, можно ли его сейчас достойно заменить.

- А Литвинова, которого сегодня не будет из-за перебора желтых карточек?

- В последнее время он вдруг стал ключевым игроком, от которого много зависит. И удача повернулась к нему лицом. И вдруг такая глупая потеря. Теперь он важная фигура для «Спартака». Меня это радует.

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- «Легия» в своем чемпионате выступает провально. «Спартак» будет фаворитом для вас?

- Как раз к этому и подвожу. Да. Для меня наша команда будет в роли фаворита.

- Какие ожидания от «Локомотива» с «Олимпиком»?

- Это вообще беда. Мне сложно что-то сказать. Команда так рассыпается, и я не понимаю почему. В чем причина? Одно разочарование. Я всегда с симпатией относился к этой команде. Когда пришел Николич, он хорошо воспользовался «багажом» Сёмина. Мне нравился этот тренер. И вдруг от него решили отказаться. И вот к чему пришли. Поэтому я сомневаюсь, что «Локомотив» сможет что-то показать сейчас.

- Но это ведь не удивительно после смены руководства и тренерского штаба. Это не может пройти безболезненно для команды.

- Когда пришел Николич, была примерно такая же ситуация. Но все прошло менее болезненно. Он сохранил состав, игру. Потом он обрел себя. И болельщики к нему повернулись. Как говориться, самое трудное – это жить в эпоху перемен. В футболе в том числе. И мне очень жаль, что у такой солидной команды, как «Локомотив», мало что получается. Надеюсь, это временное явление.

Елена Григорьевская