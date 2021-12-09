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Лига Европы

Непомнящий: «Спартак» - фаворит в матче с «Легией», а «Локомотив» ничего не покажет против «Олимпика» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 12:59 Комментировать (1)
Легия
...
Спартак Москва
Через 7 ч. 18 мин.

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы.

- Есть ли тревога перед игрой «Спартака» с «Легией»?

- «Спартак» такая команда, от которой неизвестно чего ждать. Потенциально «Спартак» готов к тому, чтобы выигрывать в любой ситуации, но вопрос – насколько там психологическое состояние хорошее. Сейчас наметился свет в конце тоннеля, потому что появилась игра. Футболисты стали отдаваться, играть изо всех сил. Поэтому для меня фактор психологии определяющий. Управлять им у Витории не очень получалось, но сами ребята в конце сезона объединились. Появилась внутренняя химия. Думаю, что шансы у «красно-белых» есть.

- Тем более что на выезде в еврокубках «Спартак» играет удачно?

- Про это я и говорю. Если «Спартак» играет на своем потенциале, а он у команды достаточно богатый, то все получается. Есть скоростные ребята, то есть, скорость ведения игры, есть быстрые люди, которые определяют игру команды в атаке. Там знаете, в чем проблема? В обороне. Я даже не про защитников говорю. Не про Рассказова. Это частный момент, который иногда случается. Но сейчас «Спартак» готов сыграть на своем уровне, и его достаточно, чтобы выигрывать у команды уровня «Легии».   

- У «Спартака» не будет нападающих, кроме Мелкадзе, который недавно вернулся в строй после травмы. Это не настораживает, ведь надо забивать?

- Думаю, Мелкадзе выйдет. Больше некому. Парень застоялся. Помню, когда Мелкадзе пришел в «Тамбов», как он там раскрылся. Он хотел доказать и себе, и всем, кто на него смотрит, что он умеет играть. Сейчас для него тоже хороший момент.

- Может поставить вперед Промеса?

- Не знаю. Даже не задумываюсь об этом.

- А отсутствие Ларссона, команда заметит, или сейчас он заменимый игрок?

- Прошлогодний Джордан и нынешний – это две большие разницы. Да, постепенно он снова обретает себя, и мне трудно сказать, можно ли его сейчас достойно заменить.

- А Литвинова, которого сегодня не будет из-за перебора желтых карточек?

- В последнее время он вдруг стал ключевым игроком, от которого много зависит. И удача повернулась к нему лицом. И вдруг такая глупая потеря. Теперь он важная фигура для «Спартака». Меня это радует. 

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- «Легия» в своем чемпионате выступает провально. «Спартак» будет фаворитом для вас?

- Как раз к этому и подвожу. Да. Для меня наша команда будет в роли фаворита.

- Какие ожидания от «Локомотива» с «Олимпиком»?

- Это вообще беда. Мне сложно что-то сказать. Команда так рассыпается, и я не понимаю почему. В чем причина? Одно разочарование. Я всегда с симпатией относился к этой команде. Когда пришел Николич, он хорошо воспользовался «багажом» Сёмина. Мне нравился этот тренер. И вдруг от него решили отказаться. И вот к чему пришли. Поэтому я сомневаюсь, что «Локомотив» сможет что-то показать сейчас.

- Но это ведь не удивительно после смены руководства и тренерского штаба. Это не может пройти безболезненно для команды.

- Когда пришел Николич, была примерно такая же ситуация. Но все прошло менее болезненно. Он сохранил состав, игру. Потом он обрел себя. И болельщики к нему повернулись. Как говориться, самое трудное – это жить в эпоху перемен. В футболе в том числе. И мне очень жаль, что у такой солидной команды, как «Локомотив», мало что получается. Надеюсь, это временное явление.

Елена Григорьевская 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Валерий Непомнящий
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
09 Декабря 2021 в 13:13
поставлю 10 руб экспресс на победу наших))))
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09.12  20:45 Лион ... Глазго Рейнджерс 1.66 4.2 5
09.12  20:45 Легия ... Спартак Москва 2.85 3.6 2.42
09.12  20:45 Фенербахче ... Айнтрахт Фр 2.75 3.55 2.55
09.12  20:45 Спарта Прага ... Брондбю 1.52 4.2 6.8
09.12  20:45 Штурм ... Монако 6.2 4.1 1.57
09.12  20:45 Антверпен ... Олимпиакос 3.25 3.55 2.21
09.12  20:45 Реал Сосьедад ... ПСВ 1.83 3.7 4.5
09.12  20:45 Наполи ... Лестер 2.19 3.55 3.3
09.12  23:00 Ференцварош ... Байер Л 4.5 3.9 1.78
09.12  23:00 Генк ... Рапид Вена 1.75 3.75 5
09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
09.12  23:00 Лацио ... Галатасарай 1.64 4.2 5.2
09.12  23:00 Вест Хэм ... Динамо Загреб 1.65 4.1 5.2
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