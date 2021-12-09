«Спартак» вернул должок польской «Легии» и уже прошёл дальше «Зенита» в Лиге Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играл против «Легии».

После первого тура Лиги Европы, когда «Спартак» дома уступил «Легии», казалось, что никакой интриге в группе не будет, а «красно-белые» уже попрощались с Европой. Но два неожиданных успеха в матчах с «Наполи» и ничья с «Лестером» ситуацию изменили в корне. Во-первых, перед последним туром все команды группы С имели шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Во-вторых, «Спартак» был даже фаворитом этой гонки.

Ведь «красно-белые» занимали вторую строчку, уступая всего один балл англичанам, и играли в гостях против аутсайдера чемпионата Польши. Да, да, «Легия» сейчас идёт в зоне вылета, проиграв 10 из 14 туров национального чемпионата. А «Лестер» и «Наполи» рубились между собой. «Спартак» прибыл в Польшу в приподнятом настроении: впервые за два месяца победили в РПЛ.

Руй Витория вышел играть без чистых форвардов. Соболев дисквалифицирован, Понсе и Ларссон травмированы – впереди работали Промес и Бакаев. Но с опасного момента начала «Легия». С фланга Айртона пошла классная подача Жозуэ, двое поляков летели замыкать, но Селихов успел сыграть кулаками, выбив мяч подальше. На первых минутах темп был слабый, «Спартак» практически не атаковал, тем более удивительным стал быстрый гол красно-белых.

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Помог гостям Навроцки. Ужасающий пас назад, который стал просто подарком для Бакаева, сместившегося далее к дуге штрафной площади и пробившего аккурат в дальний угол – 0:1. Теперь уже «Спартак» инициативу забрал, и к концу тайма мог увеличить преимущество в счёте. Прострел Айртона привёл к суматохе, а на отскок первым набежал Михаил Игнатов. Последовал хлёсткий удар в угол, но спас «Легию» Артур Боруц.

Вторую половину встречи веселее начали уже поляки. Несколько хороших подходов, опасный штрафной удар, который не реализовал Жозуэ. Красно-белые пережили пару тревожных минут, а сами в атаку практически не выбегали. Не обходилось без эмоций, пока футбола было маловато. Георгий Джикия сцепился с Кастрати, каждый получил по жёлтой карточке.

Поляки на излёте матча упустили отличный момент – Селихов ногой парировал удар Пекхарта, да ещё и арбитр офсайд свистнул, которого не было. А потом ещё зазвенела перекладина ворот Селихова и случился вратарский подвиг. На седьмой добавленной минуте Александр парировал пенальти, назначенный за очень спорный фол на Пекхарте. «Спартак» в итоге удержал минимальную победу, вернул должок «Легии» и выиграл группу С! Красно-белые отобрались сразу в 1/8 финала Лиги Европы. А «Зенит» ещё должен будет сыграть матч 1/16 финала против команды, занявшей второе место на групповом этапе Лиги Европы.