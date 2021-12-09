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Лига Европы

«Спартак» вернул должок польской «Легии» и уже прошёл дальше «Зенита» в Лиге Европы

09 Декабря 2021 • 22:46 Комментировать (27)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играл против «Легии».

Протокол игры  
Легия 0:1 Спартак Москва
    17' Бакаев Зелимхан (0:1)
Боруц Артур Йоханссон Маттиас Ветеска Матеуш   81' Навроцкий Майк Рибейру Юри Мартинш Андре   24'   72' (Влодарчик Шимон (   72') Слиш Бартош   44'   65' (Харатин Игорь (   65') Кастрати Лирим   61'   90' (Скверчиньски Кацпер (   90') Жозуэ Филипе   26'   65' (Лопеш Рафаэл (   65') Лима Лукас II Эмрели Махир   72' (Пекхарт Томаш (   72')
Запасные: Цепеля Бартломей Холовня Матеуш Тобиаш Кацпер Скибицки Кацпер Челхака Юрген Мишта Цезарий
Селихов Александр Кофрие Максимилиано Жиго Самуэль Джикия Георгий   61' Айртон Лукас Зобнин Роман   76' (Хендрикс Йоррит (   76') Умяров Наиль Мозес Виктор Промес Куинси   34' Бакаев Зелимхан   88' (Ломовицкий Александр (   88') Игнатов Михаил   77' (Мелкадзе Георгий (   77'   80')
Запасные: Кутепов Илья Шитов Владислав Акмурзин Тимур Максименко Александр Рассказов Николай Ещенко Андрей Оганесян Степан Мельников Степан Денисов Даниил
09 декабря. Стадион "Пепси-Арена - Войска Польского".

 

После первого тура Лиги Европы, когда «Спартак» дома уступил «Легии», казалось, что никакой интриге в группе не будет, а «красно-белые» уже попрощались с Европой. Но два неожиданных успеха в матчах с «Наполи» и ничья с «Лестером» ситуацию изменили в корне. Во-первых, перед последним туром все команды группы С имели шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Во-вторых, «Спартак» был даже фаворитом этой гонки.

Ведь «красно-белые» занимали вторую строчку, уступая всего один балл англичанам, и играли в гостях против аутсайдера чемпионата Польши. Да, да, «Легия» сейчас идёт в зоне вылета, проиграв 10 из 14 туров национального чемпионата. А «Лестер» и «Наполи» рубились между собой. «Спартак» прибыл в Польшу в приподнятом настроении: впервые за два месяца победили в РПЛ.

Руй Витория вышел играть без чистых форвардов. Соболев дисквалифицирован, Понсе и Ларссон травмированы – впереди работали Промес и Бакаев. Но с опасного момента начала «Легия». С фланга Айртона пошла классная подача Жозуэ, двое поляков летели замыкать, но Селихов успел сыграть кулаками, выбив мяч подальше. На первых минутах темп был слабый, «Спартак» практически не атаковал, тем более удивительным стал быстрый гол красно-белых.

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Помог гостям Навроцки. Ужасающий пас назад, который стал просто подарком для Бакаева, сместившегося далее к дуге штрафной площади и пробившего аккурат в дальний угол – 0:1. Теперь уже «Спартак» инициативу забрал, и к концу тайма мог увеличить преимущество в счёте. Прострел Айртона привёл к суматохе, а на отскок первым набежал Михаил Игнатов. Последовал хлёсткий удар в угол, но спас «Легию» Артур Боруц.

Вторую половину встречи веселее начали уже поляки. Несколько хороших подходов, опасный штрафной удар, который не реализовал Жозуэ. Красно-белые пережили пару тревожных минут, а сами в атаку практически не выбегали. Не обходилось без эмоций, пока футбола было маловато. Георгий Джикия сцепился с Кастрати, каждый получил по жёлтой карточке.

Поляки на излёте матча упустили отличный момент – Селихов ногой парировал удар Пекхарта, да ещё и арбитр офсайд свистнул, которого не было. А потом ещё зазвенела перекладина ворот Селихова и случился вратарский подвиг. На седьмой добавленной минуте Александр парировал пенальти, назначенный за очень спорный фол на Пекхарте. «Спартак» в итоге удержал минимальную победу, вернул должок «Легии» и выиграл группу С! Красно-белые отобрались сразу в 1/8 финала Лиги Европы. А «Зенит» ещё должен будет сыграть матч 1/16 финала против команды, занявшей второе место на групповом этапе Лиги Европы.

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Спартак Москва Легия
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Комментарии (27)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
09 Декабря 2021 в 23:50
Негоже было бы проиграть в Польше. Спартаковцы молодцы, особенно Селихов. В этом матче действительно бились и выгрызали как могли. Камень в огород не кинешь за такое выступление в Лиге Европы.
Судью не допускать больше к матчам на таком уровне!
Promt Roman
09 Декабря 2021 в 23:44
у бичей питерских траур: они так красиво вчера с резервом пенсов сыграли, а тут хрюндели опять пшеков из московии выбили...как бы падеж скота у таборе не начался.
Volk Odinochka
09 Декабря 2021 в 23:28
Селя красава! Пенка конечно высосана из пальца. Я ещё подумал, ради справедливости Селихов должен отбить пенку, так и вышло. :D
Руй Витория конечно хороший тренер. Жаль руководство у нас го.но. Всех красно-белых с победой и первым местом в самой сложной группе!!!
alexfreddy
09 Декабря 2021 в 23:17
опять валидол и спасение Селихова.Странно можно отбиваться от двух других но эту надо рвать
CELTIC FROST
09 Декабря 2021 в 23:15
Мои поздравления. Старались и бились. что уже немало. Вовремя от Максименко избавились. Селихов - лучший. а с тем мегаталантом на воротах даже в ЛК пробились вряд ли.
Ajax Amsterdam
09 Декабря 2021 в 23:02
Похоже, Максименко надолго на банку присел, если Селихов не поломается. Тьфу-тьфу-тьфу
nevr75
09 Декабря 2021 в 23:02
Спартак эту ЛЕ 100% заслужил выход дальше!!! Особенно эпично, что натянули поляков (сколько было вони о русских аутсайдеров), и как натянули??? С левейшим пеналем на 90 минуте....вообщем молодцы!!!
ингерман
09 Декабря 2021 в 23:01
ай то шо свинтусы вышли в весну бум щитац - потянец.. меньше шланговац будут.. к таму жа неразбериха с тренерам будец нормуль проблемай для них.. селих - калиф-на-час.. многа таких видали.. )))
ju87
09 Декабря 2021 в 23:15
Годы идут, а ты как был дебилом - так им и остался.
Volk Odinochka
09 Декабря 2021 в 23:30
Он походу сам тащится от своих картавых комментариев. :D
redwhite1959
09 Декабря 2021 в 22:57
Понятно, что пеналя не было! Но - к этому моменту матч в Неаполе уже закончился и судейке в микрофон шепнули, что если назначить пеналь и "Легия" его забьёт, то в плэй-офф ЛЕ выходят "Наполи" и "Лестер", а "Спартак" уходит в Лигу конференций. Но мне ещё в детстве говорили - нечестные пенальти не забиваются! Так и произошло! Конечно, ребята, которые отыграли весь матч и которых заменили - молодцы! Но вот Мелкадзе с Ломовицким, вышедшие на замену - это что-то!(( Они вообще НЕ готовы играть на таком уровне! И - конечно - обидно за "Спартак", что у него основных игроков заменить ВООБЩЕ некем!(( За Селиховым в Европе уже очередь из топ-клубов выстроилась!!!
Урзюм
09 Декабря 2021 в 22:57
Терентий Ваня ну не может не пернуть в сторону Зенита. Видать вызватил хорошо по щам в Питере. Ну да ладно.
Скажу так - очень хорошо, что Селихов отбил этот воняющий, протухший, откровенно левый пенальти. Не болею за СпаМ, но тут очень обрадовался. А вообще молодцы мясные. Я даже вас сегодня поросятами не назову, заслужили :)))
С победой !!!
Spirit
09 Декабря 2021 в 22:56
Какое то поле чудес эта ЛЕ для Спартака!
Селихов такими темпами может куда то в топ клуб уехать.
По игре первый тайм играли отлично, а второй отвратительно.
Интересно как теперь Федун будет увольнять Руя?
Diman777
09 Декабря 2021 в 22:58
а федун нас за людей не считает и в чём то он прав
Bathet30
09 Декабря 2021 в 22:54
Всех с тяжёлой победой!
Все нервы убиты после перерыва. Первый тайм провели намного уверенно чем второй. Развязка матча вообще жесть. Спасибо Селехову за первое место в группе. Команда во втором тайме всё сделала, чтобы Саша стал лучшим игроков матча.
Diman777
09 Декабря 2021 в 22:54
мелкадзе, ломовицкий, хендрикс, кутепов - только от этих имён пахнет голами в свои ворота и красными карточками. А Руй смог с ними выйти с 1 места из группы достойной лч. Из-за этот настоящий подвиг его 15 числа будут увольнять!
Изобретён новый жанр - сюрреалистический траги-комический боевик)
Spirit
09 Декабря 2021 в 22:57
Интересно, как эти клоуны это объяснять будут?
Diman777
09 Декабря 2021 в 22:59
элементарно - ну повезло же)
да опять, но тренирует физрук с 10-ю трофеями, которому везёт)
Ajax Amsterdam
09 Декабря 2021 в 22:54
Абсолютно левый пеналь и хорошо, что справедливость есть. Хотя эту Легию надо было укатывать раньше.
Diman777
09 Декабря 2021 в 22:55
вот бы ещё ломовицкий по воротам попадал.
Ajax Amsterdam
09 Декабря 2021 в 22:57
Лом? По воротам? Нее, такого не бывает:)
kutty
09 Декабря 2021 в 22:54
судья вроде нормально свистел, но пенальти...это пипец!
Ne gustа
09 Декабря 2021 в 22:52
Эйненей, а кто не верил?
SpaM
09 Декабря 2021 в 22:52
Се ли хов!
Красиво наказали поляков. Бакаев в кои то веки один из лучших, наконец). В целом все молодцы, кроме Квинси. Очередная ужасная игра голландца.
И Мелкадзе.. Почему Айртон, отыгравший весь матч на 85-ой минуте рвет по флангу, уходя на корпус от защитника, а Мелкадзе выходит на 20 минут и не может рвануть за пасом Промеса, пусть не самым удачным.
Element-22
09 Декабря 2021 в 22:51
Да шоб я, да орал как резаный, испытывая гордость за Спартак? Не верю глазам своим!)
ASSA630
09 Декабря 2021 в 22:51
Спасибо, ребята!
sedon
09 Декабря 2021 в 22:49
Селихов - лучший!!!
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окончен Лион 1:1 Глазго Рейнджерс
окончен Легия 0:1 Спартак Москва
окончен Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр
окончен Спарта Прага 2:0 Брондбю
окончен Штурм 1:1 Монако
окончен Антверпен 1:0 Олимпиакос
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