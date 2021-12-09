«Спартак» вернул должок польской «Легии» и уже прошёл дальше «Зенита» в Лиге Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играл против «Легии».
|Легия
|0:1
|Спартак Москва
|17' Бакаев Зелимхан (0:1)
После первого тура Лиги Европы, когда «Спартак» дома уступил «Легии», казалось, что никакой интриге в группе не будет, а «красно-белые» уже попрощались с Европой. Но два неожиданных успеха в матчах с «Наполи» и ничья с «Лестером» ситуацию изменили в корне. Во-первых, перед последним туром все команды группы С имели шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Во-вторых, «Спартак» был даже фаворитом этой гонки.
Ведь «красно-белые» занимали вторую строчку, уступая всего один балл англичанам, и играли в гостях против аутсайдера чемпионата Польши. Да, да, «Легия» сейчас идёт в зоне вылета, проиграв 10 из 14 туров национального чемпионата. А «Лестер» и «Наполи» рубились между собой. «Спартак» прибыл в Польшу в приподнятом настроении: впервые за два месяца победили в РПЛ.
Руй Витория вышел играть без чистых форвардов. Соболев дисквалифицирован, Понсе и Ларссон травмированы – впереди работали Промес и Бакаев. Но с опасного момента начала «Легия». С фланга Айртона пошла классная подача Жозуэ, двое поляков летели замыкать, но Селихов успел сыграть кулаками, выбив мяч подальше. На первых минутах темп был слабый, «Спартак» практически не атаковал, тем более удивительным стал быстрый гол красно-белых.
Помог гостям Навроцки. Ужасающий пас назад, который стал просто подарком для Бакаева, сместившегося далее к дуге штрафной площади и пробившего аккурат в дальний угол – 0:1. Теперь уже «Спартак» инициативу забрал, и к концу тайма мог увеличить преимущество в счёте. Прострел Айртона привёл к суматохе, а на отскок первым набежал Михаил Игнатов. Последовал хлёсткий удар в угол, но спас «Легию» Артур Боруц.
Вторую половину встречи веселее начали уже поляки. Несколько хороших подходов, опасный штрафной удар, который не реализовал Жозуэ. Красно-белые пережили пару тревожных минут, а сами в атаку практически не выбегали. Не обходилось без эмоций, пока футбола было маловато. Георгий Джикия сцепился с Кастрати, каждый получил по жёлтой карточке.
Поляки на излёте матча упустили отличный момент – Селихов ногой парировал удар Пекхарта, да ещё и арбитр офсайд свистнул, которого не было. А потом ещё зазвенела перекладина ворот Селихова и случился вратарский подвиг. На седьмой добавленной минуте Александр парировал пенальти, назначенный за очень спорный фол на Пекхарте. «Спартак» в итоге удержал минимальную победу, вернул должок «Легии» и выиграл группу С! Красно-белые отобрались сразу в 1/8 финала Лиги Европы. А «Зенит» ещё должен будет сыграть матч 1/16 финала против команды, занявшей второе место на групповом этапе Лиги Европы.
Судью не допускать больше к матчам на таком уровне!
Руй Витория конечно хороший тренер. Жаль руководство у нас го.но. Всех красно-белых с победой и первым местом в самой сложной группе!!!
Скажу так - очень хорошо, что Селихов отбил этот воняющий, протухший, откровенно левый пенальти. Не болею за СпаМ, но тут очень обрадовался. А вообще молодцы мясные. Я даже вас сегодня поросятами не назову, заслужили :)))
С победой !!!
Селихов такими темпами может куда то в топ клуб уехать.
По игре первый тайм играли отлично, а второй отвратительно.
Интересно как теперь Федун будет увольнять Руя?
Все нервы убиты после перерыва. Первый тайм провели намного уверенно чем второй. Развязка матча вообще жесть. Спасибо Селехову за первое место в группе. Команда во втором тайме всё сделала, чтобы Саша стал лучшим игроков матча.
Изобретён новый жанр - сюрреалистический траги-комический боевик)
да опять, но тренирует физрук с 10-ю трофеями, которому везёт)
Красиво наказали поляков. Бакаев в кои то веки один из лучших, наконец). В целом все молодцы, кроме Квинси. Очередная ужасная игра голландца.
И Мелкадзе.. Почему Айртон, отыгравший весь матч на 85-ой минуте рвет по флангу, уходя на корпус от защитника, а Мелкадзе выходит на 20 минут и не может рвануть за пасом Промеса, пусть не самым удачным.