Орещук: «Спартак» намного сильнее «Легии»

Бывший футболист «Легии» Роман Орещук оценил шансы московского «Спартака» на евровесну. Напомним, для этого «красно-белым» желательно не проиграть польской команде на выезде.

«Может быть, возникнут какие-то проблемы, но по классу, по уровню каждого футболиста и их исполнительского мастерства «Спартак» намного сильнее «Легии». Хочется пожелать, чтобы ребята выложились не только за себя, но и за Руя Виторию», - цитирует Орещука ТАСС.

Стоит уточнить, что столичный коллектив может как замахнуться на первое место в группе, так и вовсе опуститься на четвертую строчку при определенных раскладах. Сам поединок запланирован на четверг, 9-го декабря. Начало – в 20:45 по московскому времени.