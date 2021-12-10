Колосков – о Витории: «Не вижу, что он что-то добавил в игру команды»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательно выступлений «Спартака» на международной арене. Специалист похвалил «красно-белых» за матч против «Легии», отметив успешные действия защитной линии и голкипера Александра Селихова, а также поговорил о главном тренере команды Руе Витории.

«Спартаку» нужно прибавлять в игре, футбол от обороны им точно не подходит. Посмелее нужно играть, как вчера это сделал «Зенит». Если честно, я не вижу, что Витория что-то добавил в игру команды. Тренера оценивают по двум критериям: результат и игра. У «Спартака» нет ничего из этого в чемпионате России», - прокомментировал Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

При этом, он также встал на защиту португальского специалиста. Экс-чиновник подчеркнул, что Витории необходимо время и трансферы. «Убрать тренере легче всего», - подытожил свою речь Колосков.