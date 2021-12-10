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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков – о Витории: «Не вижу, что он что-то добавил в игру команды»

10 Декабря 2021 • 00:31 Комментировать (2)
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением касательно выступлений «Спартака» на международной арене. Специалист похвалил «красно-белых» за матч против «Легии», отметив успешные действия защитной линии и голкипера Александра Селихова, а также поговорил о главном тренере команды Руе Витории.

«Спартаку» нужно прибавлять в игре, футбол от обороны им точно не подходит. Посмелее нужно играть, как вчера это сделал «Зенит». Если честно, я не вижу, что Витория что-то добавил в игру команды. Тренера оценивают по двум критериям: результат и игра. У «Спартака» нет ничего из этого в чемпионате России», - прокомментировал Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

При этом, он также встал на защиту португальского специалиста. Экс-чиновник подчеркнул, что Витории необходимо время и трансферы. «Убрать тренере легче всего», - подытожил свою речь Колосков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
10 Декабря 2021 в 01:05
Колосков НИЧЕГО не видит нового в работе Витории, но это не значит, что этого не видят другие! Просто с годами многие люди уже много чего не видят, что видели раньше...
lazarevs08
10 Декабря 2021 в 00:54
Характер это тоже составляющая игры, а характер появился Ну и валидола добавили, чаще употребляем, но мы привычные к нему)))
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