​Джикия: «Пенальти назначили за фол нашего авантюриста Жиго, пусть переведут ему»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после гостевой победы над «Легией», благодаря которой команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

«Пенальти? Я сказал Селихову, что он возьмёт удар. Могло по разному получиться, но спасибо ему», - высказался Джикия.

«За что назначили пенальти? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Так я отвечу. Пусть посмотрит. Пусть переведут ему.

После первого поражения от «Легии» мало кто представлял, что мы закончим групповой этап на первом месте. Но это наша работа – все этого хотели, все об этом мечтали.

Давно не было таких эмоций. Сегодня, наверное, мы позволим себе немножко отметить этот замечательный вечер», - сказал капитан «Спартака» после игры.