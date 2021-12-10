Бакаев: «Историческая победа «Спартака»

Автор победного гола в поединке Лиги Европы с «Легией» Зелимхан Бакаев высказался об успехе своей команды. «Спартак» благодаря гостевой «виктории» занял первое место в группе и получил билет в 1/8 финала.

«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы. Спасибо всем болельщикам, поздравляю с этим праздником!», - говорится в публикации полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Встреча состоялась в Варшаве и завершилась победой «красно-белых» со счетом 1:0. Бакаев поразил ворота польской команды в начале первого тайма, воспользовавшись ошибкой защитника «Легии».

Стоит отметить, что «Спартак» впервые за десять лет добыл «сухую» победу в еврокубках.