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Лига Европы

Бакаев: «Историческая победа «Спартака»

10 Декабря 2021 • 12:51 Комментировать
Легия
0:1
Спартак Москва
окончен

Автор победного гола в поединке Лиги Европы с «Легией» Зелимхан Бакаев высказался об успехе своей команды. «Спартак» благодаря гостевой «виктории» занял первое место в группе и получил билет в 1/8 финала.

«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы. Спасибо всем болельщикам, поздравляю с этим праздником!», - говорится в публикации полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Встреча состоялась в Варшаве и завершилась победой «красно-белых» со счетом 1:0. Бакаев поразил ворота польской команды в начале первого тайма, воспользовавшись ошибкой защитника «Легии».

Стоит отметить, что «Спартак» впервые за десять лет добыл «сухую» победу в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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