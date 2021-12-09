Петржела: «Легия» играет ужасно, «Спартак» спокойно может их обыгрывать»

Известный футбольный специалист Властимил Петржела, поработавший с петербургским «Зенитом», поделился мнением о предстоящем поединке московского «Спартака» в групповом этапе Лиги Европы. «Красно-белые» на выезде встретятся с варшавской «Легией».

«Легия» играет ужасно. Поляков не нужно бояться, «красно-белые» спокойно могут их обыгрывать. Жду только победы», - поведал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».

Встреча состоится в Польше сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Спартак» занимает второе место в группе, а «Легия» идет последней.